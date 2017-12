Følg de gode råd, så kommer du sikkert sikkert frem. Foto: SOS Dansk Autohjælp

Kom sikkert frem i julen med ro på bagsædet

Næstved - 19. december 2017 kl. 16:30

»I'm driving home for Christmas ... I got red lights all around«. Sådan synger Chris Rea i sin juleklassiker, og SOS Dansk Autohjælp stemmer i. Igen i år kan vi forvente lange køer af røde lygter, når danskerne atter drager på juleferie. Ro i sindet og på bagsædet kan være opskriften, der skal bane vejen for en gnidningsfri hjemtur - uden uheld!

I år falder julen en weekend, så allerede fra fredag eftermiddag den 22. december og hele lørdag den 23. vil det betyde trafikal spidsbelastning på vejene, spår SOS Dansk Autohjælp.

- Der er nogle ting, vi kan være sikre på: Det bliver jul. Der er juletræ, and, flæskesteg og gaver. Men inden vi når dertil - ja, så bliver der også tæt trafik, kø, frustrationer i førersædet - og desværre et øget antal uheld, siger Sven Riggelsen, vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp i Odense.

For at dæmme op for problemerne har SOS Dansk Autohjælp landet over oprustet assistancemæssigt - især på Vestfynske Motorvej - i form af ekstra bemanding. Strækningen mellem Odense og Middelfart betegnes af vagtchefen som et »black spot« - en særligt problematisk strækning.

- Erfaringen taler sit klare sprog. Under normale omstændigheder har vi typisk 3-4 assistancer til uheld på Vestfynske Motorvej, men myldre- og juletrafikken vil betyde mere end en fordobling af bilaktivitet. Kombineret med et par larmende unger på bagsædet, manglende tålmodighed og koncentration vil antallet af uheld uden tvivl stige betragteligt i eftermiddagstimerne - helt op til det tredobbelte, forudser han.

Uden om problemerne

Sven Riggelsen råder derfor bilisterne til bogstaveligt talt at »køre uden om« spidsbelastnings-perioden og generelt køre hjemmefra i god tid - enten tidlig morgen eller sen aften.

- Alle vil hurtigt hjem! Derfor er det afgørende at tage hensyn til hinanden i den hektiske juletrafik ved bl.a. at køre i god tid, holde fornuftig afstand til forankørende, tilpasse hastigheden, acceptere ventetid og vigtigst af alt; væbne sig med en god portion tålmodighed, udtaler vagtchefen.

Et øget antal meldinger om harmonikasammenstød på motorvejene er nærmest en fast tradition hos SOS Dansk Autohjælp. Årsagen er ifølge Sven Riggelsen ikke til at tage fejl af.

- Når juletrafikken snegler sig af sted, vil utålmodighed og ikke mindst reduceret opmærksomhed ofte blive fremprovokeret. Der skal ikke mere end et splitsekunds distraktion til, før man støder sammen med bilen foran. Og ét sammenstød kommer sjældent alene. Så er det for alvor, at de kilometerlange køer risikerer at ophobe sig, påpeger Sven Riggelsen.

- Uheldene opstår typisk pga. »kiggekøer«, hvor et uheld i den ene retning afstedkommer et tilsvarende i den anden retning som en slags dominoeffekt. Bilisterne fristes simpelthen alt for let til at kigge over på den anden side, og så flyttes fokus fra deres primærbeskæftigelse; nemlig at køre bil, når man kører bil!

Julefreden starter på bagsædet

Måske skal forebyggelsen af uheld og kødannelse i virkeligheden findes allerede inden, at danskerne sætter sig bag rattet. Som Sven Riggelsen understreger, handler det i høj grad om at være mentalt forberedt forud for hjemrejsen.

- Det gælder om ikke at stresse på forhånd og at have »driving home for christmas«-kittet parat: julegodter til at stabilisere blodsukkeret, en god, varm sweater og ikke mindst streamingtjenester til at beskæftige børnene på bagsædet. For ro på bagsædet giver ro på forsædet - og kan måske i sidste ende skabe julefred på vejene.

Groanod tur og god jul.