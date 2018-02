Kom så drenge - godt nyt til gamere

NIF har truffet en historisk beslutning om at udvide fra syv til otte afdelinger. Det er ikke længere nok at kunne tilbyde klassisk idrætsgrene som fodbold, svømning og badminton. I løbet af foråret vil idrætsforeningen have E-sport under sin paraply. Blandt andet Battlefield, Call of Duty og World of Warcraft skal få unge, der typisk i teenagealderen dropper fodbolden, til at vende tilbage til foreningslivet. Bare i en anden form.