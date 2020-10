Kom og hør hyggelige og uhyggelige historier

Mandag i efterårsferien - 12. oktober - kl. 10.30-11 læser kulturformidler Christoffer Dall hyggelige (og måske uhyggelige?) historier højt på Næstved Bibliotek omkring »bålet«. det er gratis at være med, men det er nødvendigt at melde sig til på www.naesbib.dk .

At arrangementet er mandag i efterårsferien, giver børn og forældre mulighed for at besøge biblioteket indendørs og høre historier, og desuden blive inspireret af bibliotekets »Vores natur«-udstilling, til at komme ud i den danske natur i resten af ferieperioden (og fremover).