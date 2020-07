Kom med på holdet: Iværksætteri i praksis

Det er ved at være nu, hvis man vil med på næste udgave af »Iværksætteri i praksis«, undervisningsforløbet for folk med planer om at starte egen virksomhed.

Deltagerne lærer at udarbejde og vurdere en forretningsplan og lave et forretningskoncept, der kan skabe fremtidig vækst i ens egen virksomhed. Forløbet giver også en forståelse for, hvordan man kan benytte dig af rådgivere og etablere et værdifuldt netværk.