Kom med på fugletur og mød skovens forårskor

Nu er der mulighed for at møde skovens forårskor og blomsterflor ved Ravnstrup Sø. Det sker lørdag den 10. april klokken 13 til cirka 15.

Fuglestemmer skal høres i naturen - ellers lærer man dem aldrig. Det får du chancen for allerede her lørdag eftermiddag, hvor man går turen ud til det fjerneste fugleskjul ved søens bred og tilbage igen, mens man igen og igen repeterer de mange fuglestemmer, der lyder fra såvel det åbne land som rørskov, pilekrat og løvskov. I løbet af foråret bliver der chance for at få de første halvt hundrede fuglestemmer ind under huden.