Kolonihavevejen er droppet

Næstved - 11. august 2021 kl. 18:32 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Nu skal du bare se mine store meloner.

Ulla Pedersen viser rundt i have nummer 97 i haveforeningen Ellevang - en oase midt i byen, hvor melonerne har fine vækstvilkår og haveidyllen er let at få øje på. Nu kan der hyppes og hygges mange år endnu. Politikerne i Teknisk udvalg har nemlig aflivet den gamle plan om en omfartsvej tværs gennem kolonihaverne og ind til viadukten ved Hvedevænget - et vejprojekt der har rumsteret i næsten 40 år og som nu har fået et foreløbigt dødsstød.

- En herlig nyhed, siger Ulla's mand, Hans Peder Christensen. Han er formand for de 156 haver i HF Ellevang og har i årevis levet med truslen om en omfartsvej, der ville smadre idyllen i Ellevang.

- Den skulle have gået lige her, siger Hans Peder og peger på konens have, hvor radiserne spurter op af jorden sammen med kartofler og andre gedigne grøntsager.

Smadrer idyllen

Kolonihavevejen ville have fjernet omkring en tredjedel af haverne, mens de resterende ville blive vidne til en omfartsvej, der ville have pløjet sig tværs gennem kommunens ældste kolonihaveforening, der har dannet ramme om havehygge og grøntsagsdyrkning siden 1935.

Men nu har kommunen fået foretaget nye trafiktællinger, der viser at Kolonihavevejen ikke har gang på jord. Selv hvis hastigheden hæves til 80 km/t på strækningen, ville den kun tiltrække 3.000 bilister i døgnet, mens der til sammenligning kører 5.000 biler i døgnet gennem Hvedevænget.

Samtidig viser beregningerne, at Kolonihavevejen ikke i tilstrækkelig grad tager trykket fra de øvrige vitale veje i Markkvarteret, som f.eks Kildemarksvej og Skyttemarksvej.

- Jeg synes det er en klog beslutning af Teknisk udvalg og den har min fulde støtte, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) som netop har afhændet sin have i Ellevang.

- Den vej vil jo bare sætte prop i trafikken ved viadukten på Hvedevænget og den vil koste 60 millioner kroner. De penge vil være bedre givet ud til mange andre vejprojekter rundt i kommunen, fortsætter borgmesteren som forsikrer at haveejerne kan hyppe kartofler og knappe glade pilsnere op mange år endnu.

Voldsom efterspørgsel

Dermed er idyllen sikret i Ellevang og den er der mange, der er interesseret i. Haveforeningen har netop lukket for opskrivning på ventelisten på grund af voldsom efterspørgsel på havehygge.

- For få år siden var det ellers nemt at skaffe sig en have herude. Men efter coronaen er interessen vokset vildt og mange af de nye haveejere er københavnere, der fortæller at de sætter sig ind i toget og en time senere har sat vand over til kaffe i kolonihaven, fortæller Hans Peder Christensen.

Priserne er dog stadig tilgængelige for de fleste. En typisk have med et lille hus kan erhverves for cirka 30.000 kroner i fri handel, men priserne vokser omtrent ligeså hurtigt som melonerne i Ulla's have.

- Forleden var der en have til salg og folk stod ude foran havelågen og var klar til at overføre pengene med det samme. Det har vi aldrig prøvet før, fortæller formanden for Ellevang, der sammen med konen bor i havehuset hele sommeren.

- Vores børn og børnebørn elsker det her sted og når vinteren nærmer sig, så tager vi hjem til vores 2-værelses lejlighed på Frøstjernevej. Men så længe vi kan holde varmen, så bliver vi her. Det er følelsen af lys, luft og frihed, der trækker, siger Hans Peder Christensen, der skynder sig at tilføje en stor tak til de politikere, der gav Kolonihavejen det røde kort.

- Det skulle de have gjort for længe siden, men bedre sent end aldrig, lyder det fra have nummer 97.