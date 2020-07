Ny sammenklappelig kaffebar åbner på Kurts Torv i Næstved Storcenter. Det er Pernille og Kenneth Kofoed, der også ejer Bagels to go, som åbner baren. Privatfoto

Kofoeds sammenklappelige kaffebar åbner på Kurts Torv

Næstved - 06. juli 2020 kl. 13:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag 6. juli kl. 10 kan besøgende i Næstved Storcenter nyde en kagetapas og en friskbrygget kaffe, når storcenterets nye kaffebar Kofoeds åbner på Kurts Torv.

Bag disken står to velkendte ansigter, Pernille og Kenneth Kofoed, som de fleste kender fra storcenterets succesfulde bagelbar Bagels to go.

På det store lyse torv kan centerets besøgende således snart tage et hvil, mens de observerer storcenterets pulserende liv på behørig afstand.

- Vi glæder os helt vildt til at åbne på mandag, og vi er meget spændte på at se, hvordan gæsterne tager imod os, siger Kenneth Kofoed.

- Vi håber på at kunne skabe mere liv på torvet og sætte rammen for et tiltrængt break med en god kop kaffe og noget lækkert ved siden af, siger Pernille Kofoed.

Også plads til events Centerdirektør Alida Christiansen glæder sig ligeledes over åbningen af den nye kaffebar-

- Vi har haft et stort ønske om at udnytte de lyse arealer på Kurts Torv, der indtil nu har stået fri, når vi ikke har afholdt events. Nu får vi masser af liv og aktivitet på torvet, og det glæder vi os meget over, siger hun.

Og selvom Kofoeds Kaffebar har plads til mere end 30 siddende gæster, kommer den ikke til at påvirke storcenterets populære events, slår hun fast.

- Vi har lavet kaffebaren, så den kan pakkes sammen. Derfor kan vi i fremtiden afholde vores mange gode events og aktiviteter på Kurts Torv, akkurat som vi plejer, fortæller direktøren.

