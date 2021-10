Se billedserie Køen for at komme til køreprøve er stadig lang.

Køreprøver holder flyttedag mens køen bliver længere

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 14:48 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Når Færdselsstyrelsen på onsdag går i luften som ansvarlig for køreprøverne holder både teoriprøverne og de praktiske prøver flyttedag og foregår fremover på Toldbuen 6 i Holsted erhvervsområde, hos Vejdirektoratet.

- Vi glæder os meget til at samarbejdet med Færdselsstyrelsen kommer i gang, siger formand for Næstved Kørelærerforening og landsdelsformand for Dansk kørelærer union, Walther Linck.

Lige nu, hvor ansvaret for køreprøverne flytter fra politikredsene til Færdselsstyrelsen, er køen for at komme til køreprøve virkelig lang. Alene i Næstvedområdet er mangler der 400 teoriprøver og 200 praktiske køreprøver. Artiklen fortsætter under billedet.

Vi har aldrig oplevet noget lignende, siger kørelærerformand Walther Linck om de lange ventetider for at komme til teori- og køreprøve.

- Færdselsstyrelsen overtager kaos med kaos på. Vi har aldring oplevet noget lignende, siger Watlher Linck.

Lukket i tre dage I forbindelse med overgangen holder Færdselsstyrelsen lukket til om med tirsdag den 5. oktober, for at få både mange nye medarbejdere sat ind i arbejdet og få åbnet de nye prøvesteder.

- Vi har arbejdet intenst på at overtagelsen af kørekortområdet fra politiet, kom til at foregå uden de store problemer. Indtil videre ser det ud til, at alt går som det skal, så vi forventer, at vi er klar til at afvikle de første køreprøver den 6. oktober, siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen Brian Paust Nielsen.

Næstved er et af de steder, hvor det ser ud til at gå glat. Aftalen med Vejdirektoratet om lokaler har været på plads i et stykke tid, og Færdselsstyrelsen har overtaget de civile prøvesagkyndige fra politiet og ansat fire ekstra for at få afviklet de mange køreprøver, der hobet sig op.

- Der mangler dog nogle praktiske ting, som for eksempel hvor kørelærerne skal opholde sig, mens deres elever er til praktisk køreprøve. Skal vi mon stå ude i regnen på Toldbuen, spørger kørelærerformand Walther Linck.

Han tilføjer dog, at han er sikker på at det nok skal løse sig.

Køreelever fra andre byer Selv om der er styr på køreprøverne i Næstved fortæller Walther Linck, der er også er landsdelsformand for Dansk kørelærer union, at der er mange steder hvor der er forløbet mindre glat.

- Nogle steder har Færdselsstyrelsen endnu ikke fundet nye lokaler til at afholde teoriprøver, efter at man har overtaget prøverne fra politiet, siger Walther Linck.

Det betyder, at køreskoleelever fra dele af Sjælland og hovedstaden søger til de steder, hvor man har udbudt køreprøver og teoriprøver.

- Der er en medvirkende årsag til, at så pres på køreprøver og teoriprøver i Næstved, fortæller han.

Kørelærerformanden forventer at det falder på plads, når de faste prøvesteder er fundet og der er ansat tilstrækkeligt mange nye prøvesagkyndige.

I mellemtiden vi Færdselsstyrelsen hyre nogle tidligere prøvesagkyndige fra politiets rækker ind på timebasis, for at nedbringe puklen af elever, der venter på at få lov til at gå til køreprøve.

- Problemet med lange ventetider, har desværre et omfang der gør, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvornår de vil være helt væk. Vi bestræber os dog på, at ventetiden ikke kommer til at stige, siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen Brian Paust Nielsen.