Køreprøve-kaos fortsætter: Venteliste vokser og vokser

Næstved - 27. august 2020 kl. 04:33 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: To til tre måneder. Så længe venter køreskoleelever i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds på at kunne sætte sig bag rattet med en prøvesagkyndig, selv om servicemålet er maksimalt 14 dages berammelsestid på køreprøver. Det fortæller Walther Linck, der er landsdelsformand i Dansk Kørerlærer-Union og formand i Næstved Kørelærerforening.

- En rigtig uheldig elev kan sagtens vente i to-tre måneders tid. Minustallet er vokset igen. I fredags var der behov for 116 praktiske prøver. Kørelærerne fik 68, siger Walther Linck.

Der er langt fra lige så mange prøver, som der er behov for. Og problemet bliver ikke mindre. Rækken af elever, der står i kø til en køreprøve vokser. Det er helt utåleligt og katastrofalt, mener folketingsmedlem og transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen. Han er sammen med en række repræsentanter fra landets kørelærerforeninger gået ind i kampen om at få nedbragt de uacceptable lange ventetider.

Tirsdag den 1. september er der indkaldt til åbent samråd med justitsminister Nick Hækkerup (S). Han har overfor Rigspolitiet understreget vigtigheden af, at der løbende sikres en tæt dialog med branchen og disponeres det nødvendige mandskab til området. Ministeren har samtidig bedt Rigspolitiet om at gå i dialog med de kredse, der måtte opleve vanskeligheder med at leve op til servicemålet.

- Jeg har en forventning om, at der er tale om en forbigående situation, som navnlig skyldes forhold afledt af den ekstraordinære situation med Covid-19, som samfundet står i. Derfor er det selvsagt også vigtigt, at de politikredse, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til servicemålet, sørger for hurtigst muligt at bringe ventetiderne tilbage til normalbilledet før nedlukningen, oplyser justitsministeren.

Selv om Rigspolitiet meddeler, at der er afsat ekstra ressourcer til de politikredse, der ikke kan leve op til servicemålet, er udfordringen tilsyneladende ikke blevet mindre.

- Der er ikke sat flere ressourcer af. Det er en dårlig undskyldning, fastslår Walther Linck.

