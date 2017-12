Kør med veterantog

Toget består af en dieselmaskine med tre af de lange stålvogne og en godsvogn efter sig. Alt sammen er danskbygget i 1950erne, og i toget er der pyntet op til jul. Personalet er desuden iklædt uniformer, der passer til togets alder, og der er mulighed for undervejs at købe kaffe, gløgg, kolde drikke, æbleskiver, lidt slik samt små souvenirs.

På Sporvejsmuseet er der mulighed for at køre ubegrænset med sporvognene, og det er desuden muligt at købe gløgg, sodavand og æbleskiver i julecaféen. Ved endestationen i skoven er der mulighed for at købe familiens juletræ, som vil blive fragtet til togets godsvogn og udleveret igen på Næstved Station.