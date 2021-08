Kør med Rynkerne og støt kræftramte børn

Nu har du mulighed for at cykle med Rynkeby-rytterne og samtidig støtte Børnecancerfonden.

- Vi tilbyder en god cykeloplevelse, og samtidig er man med til at støtte et godt formål. Alle indtægter går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Der tre distancer. 25 kilometer, 63 kilometer og 91 kilometer. De to lange ruter går rundt om Tystrup-Bavelse Søerne. 93 kilometeren er to gange rundt om Søerne, og der er medalje til alle deltagere.

Team Rynkeby 20 års Jubilæums Cykelløb er det officielle navn. Og det henviser til, at det netop i år er 20 år siden, at en lille flok medarbejdere på Rynkeby-fabrikken cyklede til Paris. Siden er antallet af hold vokset, og i år skulle 19 danske hold cykle til Paris. Det satte coronaen en stopper for. I stedet cyklede holdene Danmark Rundt.

Men de 20 år skal fejres med et motionsløb. Og Team Rynkeby Storstrøm, der har base i Næstved står for arrangementet.

God oplevelse

- Mange motionsarrangementer er i år aflyst på grund af coronaen. Og vi ved, der er rigtig mange motions-cyklister i Sydsjælland, så vi håber, at de har lyst til at være med. Og samtidig støtte et fantastisk formål. Det sjovt at cykle med andre, og Team Rynkeby stiller naturligvis med flere hold. Man bestemmer selv tempoet. Det handler ikke om fart, men om at være med. Og få en god oplevelse, siger Jonas Dannerfjord, der er træner for det lokale Team Rynkeby-hold.