Købmand drejer nøglen om

Næstved - 02. januar 2018 kl. 15:36

»Til vores kunder. Da vi har besluttet at lukke butikken senest den 14/01 - 2018, vil vi desværre ikke have mulighed for at deltage i den aktuelle avis fra Min Købmand. Med venlig hilsen Købmanden«.

Et skilt med den ordlyd møder kunderne ved indgangen til Min Købmand i Holme-Olstrup. Den hårde konkurrence og det faldene antal kunder får skylden for, at Min Købmand i Holme-Olstrup må dreje nøglen om.

Den 14. januar drejer ejeren, Wahdat Mahaqiq, nøglen om, og det er han meget ked af.

- Det er hjerteskærende, for jeg har været købmand i 14 år og har elsket og levet for det, fortæller han til Sjællandske.

Wahdat Mahaqiq har i et stykke tid ikke kunnet få butikken til at løbe rundt, og for 14 dage siden hang han et skilt op på døren, hvor lukningen den 14. januar blev officiel.

Her på falderebet har købmanden en opfordring til alle.

- Jeg vil opfordre alle borgere til at støtte lokale købmænd. Når de lukker, går det især ud over de ældre, som ikke kan transportere sig så langt, siger han.

Min Købmand i Holme-Olstrup holder ophørsudsalg og har indtil den 14. januar 20 procents rabat på alle varer.