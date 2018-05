Marie-Louise Brinck er glad for, at Købmandsgården kan fortsætte året ud. Hun er gal og frustreret over, at to tidligere ansatte tilsyneladende har spillet for en del af købmandens penge. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Købmand: Oddset-svindlere tæt på at lukke min butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købmand: Oddset-svindlere tæt på at lukke min butik

Næstved - 03. maj 2018 kl. 05:57 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaver af Let-Køb i Sandved, Marie-Louise Brinck er i chok. Hun fandt kort efter påske ud af, at to nu tidligere ansatte i Købmandsgården formentlig har snydt og bedraget for et større beløb.

- De har spillet på Oddset, og så har de bare trukket kuponerne ud uden at betale. Det har været et kæmpe chok for os. Det er vores penge de har spillet for, fortæller Marie-Louise Brinck.

Hun har drevet byens sidste købmand siden februar 2015 og tog sammen med sin mand Jacob Petersen i starten af året den svære beslutning at lukke Let-Køb på Jernbanevej med sidste åbningsdag den 30. april i år.

Årsagen var svigtende omsætning, og de har siden arbejdet hårdt for at finde en løsning for at bevare Let-Køb enten ved udlejning, bortforpagtning eller salg. Det er dog endnu ikke lykkes, men der er fortsat liv i den lille købmand.

Marie-Louise Brinck og Jacob Petersen har besluttet at fortsætte driften af Let-Køb resten af året for at få et realistisk billede af, hvordan det egentlig ser ud med økonomien i den lille købmandsforretning.

- Det ser ud som om, at der er lidt fornuft i det. Omsætningen er stadig en udfordring for os, og borgerne skal stadig tænke over at lægge nogle af deres indkøb hos os, siger købmandsfruen, der håber på, at det lykkes.

En advokat arbejder netop nu på at finde ud af, hvor mange penge der er tale om. Marie-Louise Brinck har derfor endnu ikke anmeldt svindlen til politiet.

Læs mere i Sjællandske torsdag.