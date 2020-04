Der bliver rift om pladser i vandkanten til sommer, forudser sommerhusudlejer. Lige som på billedet her, der er taget for nogle år siden. Foto: Bjørn Armbjørn

Københavnere holder ferien i Karrebæksminde

- Vi har uddelt flyers i stort set samtlige postkasser i feriehusene, hvor vi gør opmærksom på, at fradraget er forhøjet til 41.800 kroner. Det er altså penge du får lige i hånden uden at skulle betale skat og kan være en mulighed for mange, som måske selv bliver ramt på økonomien her under corona-nedlukningen, siger Carsten Gieseler.