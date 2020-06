Det vil kræve en gennemgående renovering af Kvislemark Præstegård, før den igen er beboelig på grund af angreb af skimmelsvamp. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Køb din egen præstegård fuld af skimmelsvamp

Næstved - 06. juni 2020

Den omdiskuterede, svampebefængte præstegård i Kvislemark er langt om længe sat til salg via et udbud, hvor højst bydende kan få lov til at skrive en købsaftale under.

Læs også: Præstegård fyldt med skimmelsvamp bliver gjort klar til salg

Menighedsrådsformand Line Hansen fortæller, at menighedsrådet ikke har noget at skulle have sagt, når det kommer til, hvad en eventuel køber vil gøre med bygningerne fra 1863.

- Der er én ting der tæller, når en køber skal findes, og det er prisen, siger hun.

Det har ikke været uden problemer at nå til en beslutning om, at præsteboligen skulle skifte hænder.

Da daværende sognepræst Gunver Birgitte Nielsen i 2013 mistænkte, at der var noget galt med præstegården, hvor hun boede, blev det slået fast, at en invaliderende skimmelsvamp sad i bygningsværket.

Herefter kom det på tale, at præstegården skulle sælges, men en del af meninghedsrådet stod fast på, at bygningen skulle blive på kirkelige hænder og ønskede derfor at renovere bygninger.

En renovation, der ville komme til at koste helt op til mellem fire og seks millioner.

Dén sum kunne menighedsrådet ikke skaffe, og derfor besluttede de i 2018 at satte den til salg.

Line Hansen beskriver det kommende salg som en forløsning.

- Der er sket mange ting og sager i de mange år, præstegården har været diskuteret, siger hun

