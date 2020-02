Med så mange ulovlige sager på sig, burde den 18-årige måske have holdt mere lav profil. Foto: Lars Sandager Ramlow

Knojern, hash og kokain med i byen

Ydermere havde den unge mand også valgt at tage et knojern med i tasken. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenloven.