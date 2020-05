Kvinden skal mentalundersøges, inden hendes sag igen kommer for Retten i Næstved. Foto: Esben Thoby

Knivstikkeri på bosted:24-årig kvinde fængslet

Næstved - 05. maj 2020 kl. 04:44 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Iført en gigantisk pelsfrakke sad en 24-årig kvinde med ansigtet begravet i hænderne under det meste af et tre kvarter langt grundlovsforhør, som blev afholdt ved Retten i Næstved mandag eftermiddag. Hun erkendte sig skyldig i sigtelsen om grov vold ved sent søndag aften at have stukket en kniv i låret på en mandlig beboer på et bosted i Næstved.

I samråd med sin forsvarsadvokat nægtede hun dog at udtale sig i grundlovsforhøret, da hun fortsat var meget påvirket af hændelsen og ikke i stand til at afgive en sammenhængende forklaring om, hvad der var sket.

Kæreste løsladt Derfor blev der i retten læst forklaringer op fra tre vidner til episoden. Her kom det frem, at den 24-årige har haft hjemme på bostedet for psykisk sårbare, siden hun truede sin forrige sagsbehandler med at stikke vedkommende ned. Hun lider af en svær personlighedsforstyrrelse og har været indlagt på psykiatriske afdelinger flere gange efter blandt andet selvmordsforsøg.

På bostedet har hun tit været uvenner med de øvrige beboere og udvist en voldsparat adfærd. Søndag aften gik det så helt galt, da hun tog en 22 centimeter lang kniv med en klinge på 11 centimeter og stak en anden beboer i låret. Det skete uden for bostedet, hvorefter hun smed kniven fra sig og satte sig ind i hendes kærestes bil.

Han forklarede i sit vidneudsagn, at hun ikke fortalte ham, hvad der var sket, men at han kunne fornemme, at noget var helt galt. Hun bad ham køre, men han kørte kun en omgang rundt og vendte derefter tilbage til gerningsstedet. Derfor kunne politiet anholde de to, da de nåede frem til stedet omkring ti minutter efter anmeldelsen. Kæresten blev siden løsladt natten til mandag efter endt afhøring.

Dømt for våbenbesiddelse En pædagog på stedet var vidne til episoden og fortalte, at den 24-årige havde råbt til den forurettede, at han »ikke skulle fucke med hendes liv«, inden hun stak ham. Bagefter hjalp pædagogen manden indenfor igen, hvor han bandt et vistestykke om låret på ham.

Siden blev den forurettede kørt på sygehuset, hvor det kunne konstateres, at han havde pådraget sig et to centimer dybt stiksår og skade på lårmusklen. Han kunne dog udskrives igen allerede mandag formiddag.

I grundlovsforhøret kom det også frem, at kvinden for knap to et halvt år siden blev idømt et års betinget fængsel for besiddelse af et oversavet jagtgevær. Det var angiveligt hendes daværende kærestes, men hun havde opbevaret det for ham.

Retten valgte at varetægtsfængsle den 24-årige i surrogat frem til foreløbig den 27. maj. Det betyder, at hun ikke skal afsone i et almindeligt fængsel men på en psykiatrisk afdeling. Hun skal også mentalundersøges, inden sagen kommer for retten igen.

