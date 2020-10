Politiet holder øje med unge knallertkørere i Fensmark. Modelfoto: Foto: THOMAS OLSEN

Knallertkørsel skaber utryghed

Næstved - 14. oktober 2020 kl. 12:57 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

På baggrund af flere anmeldelser om utryghedsskabende knallertkørsel i Fensmark var en politipatrulje tirsdag aften i byen.

Betjentene fik et hurtigt øje på en knallert, der kørte meget hurtigt, men den forsvandt ind over en græsplæne i et villakvarter.

På Platanvej fik politibetjentene kontakt til fire unge på 14-16 år, som alle havde knallerter - som dog stod stille uden nummerplader.

De fire ungersvende blev vejledt om reglerne for knallertkørsel og om ikke at køre på en ulovlig knallert, og politiet holder fremover et vågent øje med knallertkørselen i området.

Manden fra Præstø

Politiet standsede tirsdag klokken 20.57 en 20-årig mand fra Præstø, der kom kørende på Præstøvej uden for Næstved på en knallert. Det viste sig, at knallerten var meldt stjålet den 30. september, og at den desuden virkede til at kunne køre hurtigere end tilladt.

Den 20-årige blev sigtet for tyveri af knallerten, som blev taget med til nærmere undersøgelse.

