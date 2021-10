Knækket af corona: Scala fitness lukker ned

Se billedserie Pia Knorr fik mandag travlt med at informere medlemmerne om at Scala lukker. Fotos: Kim Palm

Næstved - 11. oktober 2021 kl. 15:35 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Lige siden Max Bank krakkede i 2011 er der blevet svedt og stønnet i Jernbanegade, hvor byens ældste fitnesscenter har haft til huse.

Men nu er det slut. Søndag den 31. oktober lukker Scala for bestandigt. Medlemmerne fik besked mandag, efter at forhandlingerne om et alternativt sted i byen var brudt sammen.

- Ejerne af Scala, advokat Svend Aage Dreist og Leif Staun forsøgte til det sidste at skaffe nye lokaler et andet sted i byen. Men fredag brød forhandlingerne sammen og det var slut, fortæller daglig leder af Scala fitness, Pia Knorr.

Corona gjorde ondt Hun lægger ikke skjul på, at corona-nedlukningen 11. marts 2020 var en fremherskende årsag til at Scala må opgive at leve videre.

- Frem til corona-nedlukningen havde vi haft stor medlemsfremgang og oprettet flere nye hold. Men da vi åbnede op igen, var det svært at få medlemmerne tilbage. Det er temmelig trist og der er blevet grædt mange tårer fra morgenstunden, fortæller Pia Knorr.

Hun er den eneste fastansatte i Scala. De øvrige 27 medarbejdere er ansat som timelønnede instruktører. Medlemmerne får stoppet deres betalinger, mens medlemmer med årskort får refunderet beløbene for november og december, forsikrer Pia Knorr.

Når Scala lukker kommer den tidligere bankbygning dog ikke til at stå tom, da Nykredit fraflytter Kählerbygningen og rykker op i Jernbanegade.

Ny fremtid i HG Pia Knorr har heller ikke stået stille, siden hun fredag fik besked om at Scala måtte opgive at leve videre. Nu ser det nemlig ud som om, at både hun og mange af instruktørerne får mulighed for at fortsætte i HG's nye træningscenter, der forventes at åbne ved udgangen af året.

- Jeg har været i tæt kontakt med centerleder Phillip Green fra HG og han har meddelt, at de fleste af os kan fortsætte i idrætsforeningens nyoprettede træningscenter. Det skal nok blive godt igen, siger Pia Knorr.

Scala fitness var byens ældst eksisterende fitnesscenter og så dagens lys midt i 1980'erne i den tidligere Scala-biograf på Jørgen Jensensvej.

Vil savne sammenholdet For medlemmerne kommer lukningen ikke helt uventet, selvom det er surt at sige farvel til sammenholdet i Scala.

- Jeg har trænet det her biking-halløj tre gange om ugen og nydt samværet med de øvrige motionister. Selvom det ikke er folk jeg ser privat, så har vi altid kunne hilse og sludre og ikke som ovre på den anden side af gaden (Fair Fitness red.), hvor man bare træner for sig selv. Det er bittert, men nu må jeg se på mulighederne ude i HG, siger en af de trofaste, Gundel Haslund, der mandag fik besked om at centeret lukker lige om lidt.

Lukningsdagen søndag den 31. oktober bliver markeret med fuld bemanding af samtlige hold og så skal der svedes og stønnes en sidste gang - inden Nykredit rykker ind i den gamle bankbygning.