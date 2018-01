Kluge: - Jeg VILLE være kunstner

De to vigtigste malerier på den aktuelle udstilling i Kongegaarden i Korsør er ifølge Thomas Kluge de to portrætter af hans daværende kæreste Dorthe, der viser den udvikling, han gennemgik som kunstner før sit gennembrud i 1994. Her til venstre ses det første fra 1989. Og nedenunder det andet malet to et halvt år senere. Forskellen er markant. Fotos: Helge Wedel