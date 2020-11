Artiklen: Kloge hoveder bliver nummer to og tre i opfinderkonkurrence

Hvad er det for nogle kloge hoveder dernede i Næstved?

Eleverne på de to hold var blandt de ti hold, der ud af 136 hold fra hele landet, var nået videre til finalen i Danish Entrepreneurship Awards. Denne konkurrence arrangeres af Fonden for Entreprenørskab og var i år virtuel pga. corona-situationen

Om 3. pladsen sagde dommerne: Fin idé, der løser et erkendt problem og er gennemtestet hos brugeren. Forbedrer livskvalitet og gør livet lettere for brugeren.

2. pladsen gik til Frederikke, Nikoline, Gustav og Melika fra 2.y, der har udviklet en app til allergikere, som kan bruges, når de er på indkøb, så de undgår at købe varer, der indeholder de ting, de er allergiske overfor.

Om 2. pladsen sagde dommerne: Flot gennemarbejdet idé, som er en brugervenlig løsning på et voksende samfundsproblem. Engageret team, der allerede har kontakt til flere relevante samarbejdspartnere.

De to hold vandt hhv. 4000 kr. og 6000 kr., som de vil bruge til at videreudvikle kørestolspuden og app'en.

- Et stort tillykke til de dygtige elever og deres dygtige lærer i erhvervsøkonomi, Christine Wikkelsø. Jeg er så stolt af at elever fra Næstved Gymnasium og HF endnu en gang når til tops i konkurrencer, hvor det drejer sig om at tænke innovativt og entreprenant, siger rektor Susanne Stubgaard.