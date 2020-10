Klimagulerod: Nomineret for billig fjernvarme

- Vi er åbenbart ikke de eneste, som har fået øje på, at det går rigtig godt med fjernvarmen her i Næstved. Vi er meget stolte over at blive indstillet, især fordi årsagen til det er, at vi er gode til at skaffe vores kunder billig og miljørigtig varme, siger direktør for Næstved Fjernvarme Jens Andersen.