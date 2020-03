Den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer diskuterer klimaforandringer med formand for Concito, Connie Hedegaard. Privatfoto

Klimaforandringer direkte fra Den Sorte Diamant

Næstved - 03. marts 2020 kl. 20:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplev to markante meningsdannere - forfatter Jonathan Safran Foer i samtale med Connie Hedegaard - direkte fra Den Sorte Diamant.

Tirsdag den 17. marts kl. 20-21.30 livestreamer Næstved Bibliotek en samtale mellem forfatter Jonathan Safran Foer og tidligere klima- og energiminister Connie Hedegaard direkte fra Den Sorte Diamant i København. Det foregår på Lille Scene. Det er gratis at deltage. Bestil billet på www.naesbib.dk

Det er en sjælden lejlighed til at opleve en international sværvægter af en forfatter i samtale med en passioneret kendt dansker om et yderst aktuelt emne - de globale klimaforandringer.

Den amerikanske forfatter Jonathan Safran Foer er gæst i Den Sorte Diamant i København til en samtale med Connie Hedegaard om sin helt nye bog, We are the Weather, der sætter fokus på klimaforandringerne.

Jonathan Safran Foer fik sit store gennembrud med debutbogen Everything is Illuminated (Alting bliver oplyst) i 2001.

Da var han blot 24 år gammel, og bogen blev belønnet med blandt andet Guardian First Book Award i 2002.

Sidenhen er han blevet kendt for sit utraditionelle greb om både historiske og private traumer. Det gælder blandt andet i bestselleren Ekstremt højt og utrolig tæt på, hvor han gennem den 9-årige Oscar fortæller en af de mange ulykkelige historier i forbindelse med terrorangrebet på World Trade Center.

We are the Weather udkommer på dansk den 2. marts med titlen Vi er Vejret.

Her tager Jonathan Foer fat på et af de helt store spørgsmål, som mange af os kæmper med: Hvad kan vi selv gøre, når det kommer til klimaforandringer? Kan vi indlede vores kamp mod klimaforandringerne ved hjælp af noget så simpelt som kniv og gaffel? Behøver vi at tage en kold tyrker fra al kød? Eller begynder det hele med, hvad vi spiser - og ikke spiser - til morgenmad?!

Jonathan Safran Foer har ved denne lejlighed en samtale med Connie Hedegaard, som blandt andet er forhenværende klima- og energiminister og klimakommissær i EU.

Hun er nu bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito og har fulgt Foers forfatterskab med stort engagement.

roan