Flere af klimaaktivisterne fra folkebevægelsen »Stop Baltic Pipe« kravlede op i de store maskiner, hvor de lænkede sig fast. Karina Konrad blev på jorden. Foto: Mia Than West

Klimaaktivister besætter byggeplads: Vil stoppe kæmpe gasprojekt

Næstved - 04. august 2020 kl. 04:43 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni klimaaktivister kan se frem til en sigtelse for ulovlig indtrængen, efter de mandag morgen brød ind på en byggeplads på Fensmarkvej ved Næstved. Her opbevares materiale til den kommende gasrørledning Baltic Pipe, der skal forsyne polakkerne med norsk naturgas de næste 30 år.

Klimaaktivisterne mener, Baltic Pipe er en af Danmarks mest skadelige satsninger i ny fossil infrastruktur, og at den danske regering spiller hasard med landets klima og fremtid. Derfor indtog de pladsen, hvor de kravlede op på de store maskiner. Flere af aktivisterne lænkede sig fast for at blokere for Baltic Pipe.

- I civiles øjne er det ikke den bedste måde at gøre det på. Det handler om at tage så meget tid som muligt. Vi ønsker at ramme politikerne og presse dem. De skal angribes fra alle vinkler. Det er denne her måde, det kan rykke mest, siger aktivist Karina Konrad.

Ulovlig indtrængen Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi arbejdede man gennem dagen på at få aktivisterne fjernet. Som timerne gik kom både indsatsleder og flere patruljevogne til. I flere timer traskede betjente rundt på byggepladsen, hvor de gentagne gange henvendte sig til aktivisterne for at få dem til frivilligt at kravle ned fra maskinerne og forlade byggepladsen.

- Vi har haft dialog med dem, og der er ikke anvendt nogen form for magt. Der er tale om husfredskrænkelse. De kan alle se frem til en sigtelse for ulovlig indtrængen, fortæller Tom Trude, der er linjechef for beredskabet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sidst på eftermiddagen var alle aktivister nede, og Energinet, der bygger gasrørledningen i samarbejde med polske Gaz-System, kunne genoptage arbejdet.

