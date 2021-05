Baro-app?en kan bruges til at se hvor der er ledige pladser på byens barer. Foto: Rikke Bondesen

Klik dig frem til en vellykket tur i byen

Næstved - 07. maj 2021 kl. 19:14 Kontakt redaktionen

Af Rikke Bondesen

Der er stadig adgangsbegrænsning til nattelivet, selv om kravet om bordbestilling 30 minutter før ankomsten er afskaffet. Der skal være luft mellem de øldrikkende ved baren og bordene, så alle værtshuse, barer, cafeer og restauranter kan kun lukke et begrænset antal gæster ind. Et par opfindere fra Næstved har fået en god idé, der kan hjælpe både værtshusholderne og gæsterne med at det alligevel bliver en god oplevelse at gå i byen.

Styr på antallet En ny app som hedder Baro skal hjælpe restauratørerne med at holde styr på, hvor mange de har lukket ind - og ud igen. Men den kan også bruges at gå-i-byen folket til at finde ud af hvor der er åbent og hvor der er plads til flere gæster.

Baro kan også fortælle om der er live-optræden på beværtningen, og om er et særligt godt tilbud til de første gæster.

Afprøves lokalt Det er Martin Kjeldby B. Sørensen og Daniel Lyck, der står bag Baro. De har foreløbig fået ni beværtninger i Næstved og to på Enø med på at afprøve konceptet hen over weekenden, så de kan gøre det første spæde erfaringer med deres nye opfindelse.

Et at de udskænkningssteder, som er med i forsøget er café Fiskerlejet på Enø. Bestyrer Benny Pedersen blev kontaktet af de to opfindere, som han synes har en god idé.

Navnlig her i coronatiden er der nok at gøre med at checke coronapas, så hvis en app kan hjælpe med at holde styr på antallet af gæster, er det er kærkommen hjælp, synes han. Og så kan han se andre fordele.

- Baro kan bruges til at annoncere for live-koncerter, og så kan vi for eksempel lave særlige tilbud til de første gæster, og på den måde trække kunder til, siger Benny Pedersen.

Baro app'en kan downlades fra hjemmesiden Baro.dk, så du kan have den med i baglommen, når du skal ud og drikke en øl eller to.

