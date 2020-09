Se billedserie Autocampisternes forkæmper i Næstved, Lennard B. Nielsen, er utilfreds med forholdene på byens nye autocamperplads.

Send til din ven. X Artiklen: Klem ballerne sammen: Byens nye autocamperplads uden toiletfaciliteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klem ballerne sammen: Byens nye autocamperplads uden toiletfaciliteter

Næstved - 17. september 2020 kl. 04:34 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Autocamperne har fået et voldsomt boost under coronaen og stadig flere danske og udenlandske turister vælger den rullende feriebolig, når de skal ud og se noget nyt og spændende.

Snart får de også mulighed for at slå lejr i Rådmandshaven, hvor Park & Vej er i færd med at etablere seks permanente pladser med vand og med strøm og med udsigt til Susåen.

For dårligt Men ikke alle er tilfredse. Autocampisternes forkæmper i byen Lennard B. Nielsen er stærk utilfreds med, at kommunen har barberet i budgettet og sparet vigtige faciliteter som toilettømning og spildevand væk.

- Når jeg og konen kører rundt i vores autocamper er det standard, at der også er faciliteter til tømning af toilet og spildevand. Det er simpelthen for dårligt det her og en unødvendig spareøvelse af kommunen, siger den gamle fagforeningskæmpe, der hvert år triller tusindvis af kilometer i den corona-sikre feriebolig.

I stedet får autocampisterne en mur af nydelige fliser, der adskiller autocamperpladsen fra den nærliggende legeplads. Artiklen fortsætter under billedet

Den nye autocamperplads ligger lige ned til Susåen og indvies i uge 41. Foto: Kim Palm

- Hvad skal vi bruge den til? Det er jo helt hen i vejret det her, siger Lennard B. Nielsen.

Han var manden, der sammen med Dansk Folkepartis Niels Kelberg moste på og foreslog den nuværende placering lige ved Fønikskrydset.

Ikke vores opgave Helle Jessen (S) er formand for Teknisk udvalg og hun begrunder de reducerede faciliteter med økonomi.

- Alt handler i sidste ende om økonomi og det er rigtig dyrt at skaffe faciliteter til toilettømning og spildevand. Og hvis autocamperne kører forbi Omøvej, så ligger der en tank, hvor det er muligt at komme af med sine efterladenskaber. Jeg ser det ikke som kommunens opgave at drive en campingplads, siger Helle Jessen.

Den nye autocamperplads i Rådmandshaven ventes at stå klar i uge 41, lige før efterårsferien, så turisterne kan komme til Næstved og slentre ind i bymidten og forhåbentlig bruge en masse penge på mad og shopping. De seks pladser tilbyder gratis parkering for autocampere, mens der skal betales for vand og for strøm

I første halvår steg salget af autocampere med 39 procent. Og mange af campisterne droppede den årlige kør-selv-ferie til Norditalien, Spanien og Frankrig til fordel for en hjemlig ferie på jul.

relaterede artikler

På trods af gråvejr: Campinglivet byder på mange muligheder 12. juli 2020 kl. 15:33

Barnebarns grav blev gerningssted: Tyv stjal taske fra bedsteforældre 10. juli 2020 kl. 20:01

Jysk familie udsat for indbrud i autocamper 10. juli 2020 kl. 13:50