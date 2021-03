Klassisk forårsfestival en succes: Musikken kom ud til et nyt publikum

Ensemble Storstrøms koncerter fredag, lørdag og søndag blev hver livestreamet af mellem 80 og 150 publikummer. Og efterfølgende er især koncenten fra Holmegaard Værk mend harmonikaspilleren Bjarke Mogensen lørdag blevet et hit med mere end 1000 visninger, fortæller Helle Vissing, der er sekretær for Ensemble Storstrøm.

Musikerne har savnet et fysisk live-publikum. Koncerterne er til gengæld nået ud til et nyt publikum, som nok ikke havde opsøgt det, hvis det havde været en traditionel festival.

Hun mener, online-koncerterne vil være med til at få nye lyttere til at starte på et liv med klassiske koncerter.

Professionel afvikling

Ensemble Storstrøm havde allieret sig med filmholdet »Visual Classics« for at formidle musikken ud til et nyt publikum. Der blev eksperimenteret med en ny slags koncertproduktion, hvor der med interviews om byens kulturliv og musikken blev mulighed for at komme om bag musikken og helt ind i musikernes prøverum. På chatten, som kørte på Facebook under koncerterne, var der dialog med publikum hjemme fra stuerne.