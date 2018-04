Den tidligere vuggestue Mariehønen røg som det sidste. De seneste mange år har de tre daginstitutioner i Sct. Jørgens Park langs Parkvej tilsammen heddet Solstrålen.

Send til din ven. X Artiklen: Klar til start i Sct. Jørgens Park Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til start i Sct. Jørgens Park

Næstved - 24. april 2018 kl. 06:35 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tidligere daginstitutioner langs Parkvej er nu revet ned, og i aften ventes byrådet at sige ja til, at Sct. Jørgens Park kan begynde den store forvandling.

Lokalplanen har været i høring og efter aftenens endelige godkendelse af den store udbygning og modernisering af Sct. Jørgens Park, kan ejerne, familien Hartmann, gå i gang med at føre planerne ud i livet.

Det er omfattende planer med 30 ungdomsboliger på førstesalen af butikscenteret, hvor der tidligere har været lægecenter, samt mulighed for at bygge førstesal over resten af butikscenteret og her lave flere ungdomsboliger samt en boldbane.

De nu forhenværende daginstitutioner skal erstattes af 42 familieboliger i tre etager.

Og så er der planen om Sct. Jørgens Parks nye vartegn, de to fem etager høje boligblokke, som skal ligge på området på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej.

Ud over det skal der også gøres en masse ved selve butikscentret, som skal udvides og forsynes med nye og større indgangspartier.

Og så er der åbnet mulighed for at udnytte tagetagen på de eksisterende boligblokke.

Men hvad siger de nuværende beboere og indehavere af butikker i Sct. Jørgens Park til de nye planer?

På et beboermøde i slutningen af marts blev der diskuteret p-pladser med ejendommenes ejer, for kan der skaffes p-pladser nok til de nye ungdomsboliger? Og hvad med p-pladser, som ligger langt fra de nye boliger? Vil de blive brugt, eller bliver der yderligere kamp om de nuværende pladser?

Ifølge en af beboerne, Ole Skovhave, er det allerede i dag et problem, at der er for få p-pladser til de ansatte i centeret, som derfor benytter kundeparkeringen, så kunder benytter beboernes p-pladser.

Her svarer kommunen, at de nuværende p-pladser er lavet efter de gældende krav, da centeret og tilhørende boliger blev bygget i slutningen af 1960erne og starten af 1970erne, og de gælder også fremover for den nuværende del af Sct. Jørgens Park. De gamle krav lød på 0,7 p-plads pr. bolig. De nye krav er halvanden p-plads pr. bolig.

Om aftenen kører bilerne alt for stærkt uden hensyn til fodgængerne, skriver beboeren Connie Fahlberg, som foreslår en cykelsti og bump i området.

Da her er tale om private fællesveje, er det noget grundejeren skal se på og i givet fald betale for.

Giver udnyttelse af tagetagerne på de eksisterende boligblokke behov for endnu flere p-pladser?

Nej, der gør det ikke, for planen er ikke at lave nye boliger men at udvide allerede eksisterende lejligheder men det er ikke lige nu og her, lyder det i svaret.

Hvad med genskin, nabostøj og ekstra støj fra flere biler og et større center? Her er lavet støjrapport, der redegør for støj fra trafik, varelevering og ventilation.

Det endelige go til den helt store fornyelse ventes at komme i aften.