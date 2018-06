Klar til at svømme 110 kilometer rundt om Bornholm

De fire åbent-vand svømmere svømmer for at gøre opmærksom på plastik-forurening af vores farvande.

- Vi er afhængige af, at vandet er rent og dejligt at svømme i. Også i fremtiden. Det er bestemt ikke en selvfølge, og derfor svømmer vi rundt om Bornholm i uge 24 for at skabe opmærksomhed om plastik-forureningen, siger de.

- Det var hårdt at skulle svømme over sejlrenden i Karrebæksminde og slutte af med syv kilometer i modstrøm uden pause, siger han. De sidste uger op til Swim Bornholm har Kenneth Sylvest Andersen »kun« trænet fire kilometer hver anden dag for at give kroppen til at restituere inden den store udfordring.