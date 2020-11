Toilettet på Fuglebjerg Busterminal lukkede 1. oktober. Nu skal det forblive aflåst i hele 2021. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Klam narkocentral: Så længe er uhumsk toilet lukket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klam narkocentral: Så længe er uhumsk toilet lukket

Næstved - 26. november 2020 kl. 23:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Tissetrængende buspassagerer i Fuglebjerg vil blive mødt af en lukket dør til toilettet på busterminalen i hele 2021.

Kommunens embedsmænd havde ellers anbefalet en permanent lukning af toilettet, som byens utilpassede ungdom har brugt som salgssted for euforiserende stoffer.

Men politikerne i Teknisk Udvalg håber, at en midlertidig lukning af toilettet kan bane vej for bedre - og tryggere - forhold for alle dem, der har brug for at besørge, når de går rundt i byen.

- Det handler jo om at finde de varyler, der sælger narko i byen, og vi håber også, det lykkedes os at lave en ordning med biblioteket, så flere udenbysborgere kan benytte toilettet, siger udvalgsformand Helle Jessen (S).

Kun med lånerkort På det nærliggende bibliotek er det nemlig kun muligt for borgerne at benytte toilettet med gyldigt lånerkort. Og det udelukker alle de borgere, der ikke bor i byen.

- Det bedste ville være, hvis man kunne lukke sig ind med sit sundhedskort, så alle får mulighed for at benytte toilettet, siger udvalgsformanden.

Tilbage i 2017 blev det ene af busterminalens to toiletter lukket permanent. Det var simpelthen for uhygiejnisk. Og efter en henvendelse fra busselskabet DITO-bus besluttede kommunen at lukke busterminalens sidste toilet fra den 1. oktober i år.

Udover biblioteket er der også mulighed for at benytte toilettet i Fuglebjerg-hallen, der har åbent eftermiddag og aften, samt gøre brug af toilettet ved Fuglebjerg Kirke, der på hverdage er åbent for offentligheden i tidsrummet fra kl. 7.30 til 15.00.

relaterede artikler

Det pynter: Fra grumset mosehul til gadekær 11. maj 2020 kl. 16:00

Christian: Børnehjem reddede mit liv 13. juli 2017 kl. 06:07

Toilet ved busterminal genåbner 26. juni 2017 kl. 08:54