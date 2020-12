Frivillige fra foreningen Svovlstikkerne stod for at lave pakkerne med julemad og pynt.Privatfoto

Kirker deler julepakkerne ud

På trods af pandemi, forsamlingsforbud, mundbind og håndsprit er det lykkedes at få virkeliggjort det som foreningen Svovlstikkerne er sat i verden for: At uddele pakker med julemad og andet godt til familier, der ikke selv har overskuddet til at få stablet en rigtig jul på benene.