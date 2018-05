Med nr. 2114 på brystet var Sanne Andkjær fra Næstved den allerførste deltager, der sang foran casterne. Foto: Mia Than West

Kirkekorsanger drømmer om X Factor

Næstved - 02. maj 2018 kl. 20:35 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ingen lange køer foran Sydbanks Arkade i Næstved, da X Factor tirsdag holdt pre-casting til den nye sæson af den populære sangkonkurrence.

Mens regnen stod ned i lårtykke stråler, var et hold castere fra produktionsselskabet Blu klar til at byde de måske kommende X Factor stjerner velkommen. 49-årige Sanne Andkjær fra Næstved, der er førtidspensionist og synger i kirkekor i Sct. Jørgens Kirke, var den allerførste deltager. Hun trippede lidt rundt og var egentlig ikke helt klar på at skulle synge foran casterne. Men med lidt overtalelse gik hun ind bag døren, stillede sig op foran kameraet og begyndte at synge trods sin nervøsitet.

Af hensyn til deltagerne måtte hverken Sjællandske eller de andre medier, som var til stede, være med på en lytter eller tage billeder fra det lokale, hvor selve pre-castingen fandt sted.

Det gjorde dog ikke tilfredsheden mindre hos den 49-årige sangglade dame, da hun kom ud fra lokalet igen.

- Det var fantastisk, og følelsen af at komme ud til folk med min sang var bare dejlig. Det var rart at mærke, at jeg ikke følte mig genert, fortæller Sanne Andkjær, der har fulgt med i alle 11 sæsoner af X Factor på DR, hvor årets favorit var Sigmund.

Selv om hun elsker at synge, var det dog langt fra planlagt, at Sanne Andkjær skulle deltage i pre-castingen.

- Spontanitet. Jeg fik idéen i går og tænkte, at det ville jeg faktisk gerne prøve. Det jeg godt kan lide er, at folk synger med mig. Jeg er godt tilfreds, siger hun til avisen.

Tilmeldingen til den nye X Factor sæson 2019 er allerede begyndt, og netop nu er casterne på tur rundt i landet for at finde nye sangtalenter til den populære sangkonkurrence.

Formålet med pre-castingen er, at deltagerne i ro og fred kan tilmelde sig den kommende sæson. De slipper for de lange køer, og der er tid til at stille spørgsmål og få en snak med programmets castere. Tilmeldingen foregår via computer, og der bliver taget billede og optaget film af deltagerne, som skal aflægge en lille prøve. Når pre-castingen er slut, skal sangkyndige kigge videoerne igennem og vurdere, hvem der kommer gennem nåleøjet og får lov til at synge foran dommerne.

Selv om programmet næste år sendes på TV2, er Thomas Blachmann stadig med som dommer. Han er kendt for sine kontante, opfindsomme og til tider grove kommentarer til deltagerne. Det skræmmer dog ikke Sanne Andkjær, der er godt tilfreds med, at Thomas Blachmann stadig er med,

- Jeg kan godt lide, når der er røre i andedammen, og når folk bliver presset og hidser sig op hjemme i stuerne, konstaterer hun.

Der blev delt flyers ud på gader og stræder, store skilte blev sat op ved indgangen til Arkaden ved Sydbank, og forventningerne var store. Det blev dog aldrig det tilløbsstykke, som redaktionschef hos Blu, Christina Dideriksen, havde håbet på.

- Næstved er en god by at gøre det i. Vi har gode erfaringer med at finde folk herfra. Vi skal bare have det rigtige vejr og mere opmærksomhed omkring det, lød forklaringen på det dårlige fremmøde.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke to dommere der skal sidde til bords med Thomas Blachmann. Man skal være fyldt 15 år inden 1. januar 2019 for at kunne stille op til X Factor, og som noget nyt kan bands med én eller flere sangere også være med.

