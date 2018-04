Finn Dal er ærgrerlig over, at han bliver nødt til at låse toilettet om natten, men han ser ingen anden udvej. Fotos: Jeppe Hee Rømer

Kirke må låse toilettet efter hærværk og trusler

Gennem over 30 år har der på Herlufsholm Kirkegård været et stort og varmt toilet, som har haft døgnåbent, så tissetrængende forbipasserende havde et sted at lade vandet.

Det er nu slut. Siden sensommeren har hjemløse overnattet på toilettet. De har foretrukket de hvide klinkevægge frem for gaden. Det har kirkegårdens personale ikke haft noget imod, og de har endda serveret morgenkaffe for de hjemløse.

Først ville de gerne have friskbrygget kaffe, men i løbet af efteråret skiftede klientellet, og de overnattende blev yngre. Ud over en lavere alder, kom de nye gæster også med trusler mod personalet, når de blev tilbudt morgenkaffe, og samtidig ødelagde de inventar på toilettet.

Graver ved Herlufsholm Kirkegård beklager situationen, men understreger, at det skal være sikkert at komme på arbejde.

- Vi har et stort hjerte over for folk, som har brug for hjælp, men samtidig skal det jo være trygt for os at komme på arbejde, siger Finn Dal til Sjællandske.