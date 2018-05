Førslev Kirke har været lukket i over to år på grund af skimmelsvamp. Nu åbner kirken igen for kirkelige aktiviteter som gudstjenester, begravelser, vielser med videre. Privatfoto

Kirke genåbner efter angreb af skimmelsvamp

- Det var åbenbart trægulvet under bænkerækkerne, der var kilde til skimmelsvampen. Det er blevet fjernet, og man har renset kirken for skimmelsvampen, forklarer Bertel Hansen.

Trægulvet har ligget i kirken siden 1950'erne. Det er nu blevet fjernet, og der er i stedet lagt et helt nyt murstensgulv. Det kunne ikke betale sig at rense det gamle, fortæller kirkeværgen. Derudover er skabene ved sakristiet i kirken rykket ud fra væggene for at undgå fugt. Kirken er ikke blevet renoveret udvendigt. Det eneste, der er sket udenfor er, at der er blevet gravet en gammel olietank op.