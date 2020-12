Næstved Storcenters enorme parkeringsplads er tidligere blevet brugt til bilbanko. Nu rykker Holsted Kirke ud med blokvogn og drive in gudstjeneste juleaften. Foto: Anna C. Møhl

Kirke går nye veje: Her er der drivein gudstjeneste juleaften

Og det skete i de dage, at en koksgrå Toyota, en rød Renault og en sort Suzuki alle fandt vej til parkeringspladsen for at høre julens glade budskab læst op af to præster på en blokvogn...

Jo, den er god nok. Holsted Kirke har tænkt ud af boksen for at servicere de sognebørn, der plejer at fylden kirken op den 24. december. Det sker med to udendørs gudstjenester. Den mest spektakulære finder sted på Næstved Storcenters parkeringsplads, hvor der er skabt plads til 100 biler, som alle bliver udstyret med en FM-frekvens og via bilradioen kan høre Juleevangeliet og synge julen ind, sammen med to præster, organist Kristian Olsen og hele koret fra Holsted Kirke, der stiller sig op på en blokvogn.