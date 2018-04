De prisvindende pølser skal hænge i fire til fem måneder, før de er færdige. På den tid er de blevet mellem 35 og 45 procent mindre, fortæller slagtermester Kim Søndergaard. Foto: Anders Ole Olsen

Kims pølser er guldmedaljer værd

Næstved - 06. april 2018 kl. 15:42 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Søndergaard har netop igen vundet priser for sine pølser. Det giver ham blod på tanden til at satse stort og uden for landets grænser.

Madmessen Foodexpo i Herning er Nordens største fagmesse, hvor et hav af faggrupper hvert andet år mødes for at få deres produkter bedømt. Omkring 370 slagtere deltog i år, herunder den lokale slagtermester Kim Søndergaard, som har været med siden 2008 - og tiårsjubilæet endte endnu engang med fornemme priser.

- Jeg vandt to guldmedaljer og tre sølvmedaljer. Det er bare rart at blive bekræftet i, at mine produkter stadig er på øverste hylde. En guldmedalje ved Foodexpo er for mig lidt ligesom at være i toppen af Superligaen i fodbold, jubler en glad Kim Søndergaard, indehaver af Kvalitetsslagteren i Ringstedgade.

Slagtermesteren var selv i Jylland for at hente priserne, og responsen har givet ham blod på tanden til ekspansion.

- Flere kom og sagde, at mine produkter simpelthen er helt unikke. Man synes jo selv, at man har gjort det godt, men ligefrem så rosende ord, det var dejligt. Nu vil jeg gerne ud over Næstveds grænser - ja, helt ud i Europa, afslører Kim Søndergaard.

Derfor har han, sammen med en partner, oprettet et firma med hovedsæde i Kolding, som udelukkende har fokus på at sælge de prisvindende pølser i udlandet.

- Vi har satset mange penge på at få det op at køre og har nu været i gang i noget tid. Målet er at sælge til engrosvirksomheder i hele Europa, og vi har allerede fået mange følere.

De to pølser, som vandt guldmedaljer i Herning, var med henholdsvis trøffel og fennikel. Trøffeludgaven var med for tredje gang, mens sidstnævnte var en debut.

