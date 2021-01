Se billedserie Den grønne ring rundt om Næstved har været ukendt land for de fleste. Nu er den blevet forsynet med fine blå skilte, der fortæller at du ikke er på vildspor. Foto: Kim Palm

Kims 2020: Året hvor vi lærte at gå igen

Næstved - 03. januar 2021 kl. 10:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Min mor er død, min far kæmper stadig for livet og min kæreste er ramt af Covid-19 og har fejret jul alene, i eget hjem.

Læs også: Derfor er blomsterhandlere kommet i klemme i coronanedlukning

Det er den korte fortælling om mit 2020 - og især en december, der har været tung og trist efter at coronaen fandt vej til det plejehjem, hvor min mor og far flyttede ind den 1. oktober.

Nu skulle de nyde den sidste tid - med omsorg og pleje og duften af hjemmelavet mad. Det begyndte også godt, men efter meldingen om at plejehjemmets egen læge og samtlige rengøringsansatte var ramt, kom beskeden:

- Din mor og far er smittet med corona.

Plejehjemmet lukkede ned og besøg var kun tilladt gennem vinduet. Personalet blev også ramt, men knoklede videre. De fortjener alle en hyldest, men kunne intet stille op mod den lumske lortevirus, så 13. december blev min mor tømt for kræfter og sagde farvel til livet.

Glæden ved at gå Alligevel har 2020 også budt på opmuntringer. Det blev nemlig året, hvor vi lærte at gå igen - efter at idrætslivet lukkede ned og det var slut med at mødes med vennerne til veteranfodbold eller nappe 1000 meter henne i svømmehallen - og en solid sludder på mellemste saunahylde.

Derfor var vi mange der genopdagede glæden ved traveture ud i det blå. Gangsport giver motion og ilt til hjernen, så kæresten og jeg har travet utallige ture i både Nord- og sydsjælland.

På min smartphone er der en skridttæller, hvor jeg hver dag kan se, hvor meget jeg har bevæget mig. Og det giver ikke meget motion at sidde hjemme og trykke i tasterne for at fodre avisen med historier. Men når vi kommer ud i luften er det bare at sætte det ene ben foran det andet og målet er 10.000 skridt. Cirka otte kilometer eller en time og 40 minutters gang.

Den grønne ring Det er ganske enkelt livgivende og jeg glæder mig over at se at flere folk har genopdaget naturen og de mange muligheder for en rask travetur.

I Næstved har vi fået Den Grønne Ring rundt om byen. Den har været noget af en hemmelighed, men nu er den forsynet med små fine skilte, der fortæller hvor du går, så du ikke ender på vildspor. For nylig fandt vi således vej til Vridsløse Statsskov. Den havde jeg aldrig hørt om. Men den kan anbefales.

Tre favoritter Jeg har tre favoritter og anbefalinger jeg gerne deler ud af.

Kalbyrisskoven ligger lige i baghaven for folk i Markkvarteret. Stil bilen eller cyklen ved det tidligere tankvognsværksted for enden af Skyttemarksvej. Herfra kan du gå på militærets betonveje eller skovstier i et terræn, der byder på flere fine naturoplevelser.

Rådmandshaven er en velbesøgt klassiker og et herligt sted at slå en sludder af med en eller flere travekammerater.

Den sidste anbefaling går rundt om Glumsø Sø. Den er cirka 3,8 kilometer lang og går hele vejen rundt om søen. Det er en herlig tur, der giver fart i stængerne og ilt i kasketten - noget vi trænger til i tider som disse.

