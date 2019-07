Se billedserie - Faktisk har jeg slet ikke fisket så meget, siden jeg overtog forpagtningen. I stedet er det blevet et projekt at gøre det rigtig lækkert herude, fortæller Kim Thomsen, der overtog Myrup Fiskepark i marts 2017.

Kim faldt pladask for fiskeparken

Næstved - 22. juli 2019

Op ad vandet i den store sø springer en regnbueørred så højt, at plasket fra dens landing tydeligt høres. Længere henne har en kæmpe guldsmed sat sig på en sten i vandkanten. Endnu nogle meter fra den står 27-årige Kim Thomsen og skuer ud over Myrup Fiskepark.

- Jeg har været forpagter siden marts 2017. Det er lidt sjovt, for jeg begyndte faktisk først at fiske i december 2015. Og jeg var her for første gang i juni 16. Kort efter skulle forpagteren flytte til Jylland, og allerede da var jeg interesseret i at overtage - men kunne ikke skrabe pengene sammen, fortæller Kim Thomsen, som bor i Næstved.

En anden overtog, og Kim Thomsen fortsatte med at fiske i Myrup næsten hver weekend. Men så kom udmeldingen om, at forpagteren ville droppe de populære ørreder og alene have karper, som alle skal genudsættes.

- Jeg syntes, det var for dejligt et sted og en perfekt ørredsø. Så jeg fik skaffet pengene forskellige steder, så jeg kunne overtage. Jeg brugte alligevel over 1000 kroner om måneden på at være her, siger Kim Thomsen med et smil, inden han kommer med en pudsig tilføjelse:

- Faktisk har jeg slet ikke fisket så meget siden dengang. I stedet er det blevet et projekt at gøre det rigtig lækkert herude.

Derfor har Myrup Fiskepark - en såkaldt put and take-sø, hvor ørreder må fanges og tages med hjem, mens stør, gedder, skaller, aborrer, sandart, ål og karper alle skal genudsættes - fået en ordentlig overhaling de seneste par år.

- Jeg har brugt meget tid på det og en del penge. Det er en ren hobby og løber rundt i nul økonomisk, men hvis man regner timerne med, giver det underskud. Jeg har tit sagt til min kæreste, at nu tog jeg lige herud en times tid, og så er der gået tre eller fire, beretter Kim Thomsen, der også har to børn på henholdsvis tre og et år.

Opbakningen har han haft fra start på hjemmefronten, men da han også har fuldtidsjob som asfaltarbejder, er han glad for, at han ikke længere bruger helt så meget tid på fiskeparken.

- Det kan lade sig gøre, fordi jeg har fået et par pensionister, der hjælper mig som kontrollanter herude. Derfor er der ikke nær så meget snyd herude, som der var i starten. Der var store problemer med fiskeri uden tilladelse, men jeg tror, der slet ikke har været nogle tilfælde i år, forklarer Kim Thomsen.

Bidt af fighten

Og hvad var det så egentlig, der fik forpagteren af fiskeparken til at blive så vild med at kaste snøren i vandet?

- Jeg blev virkelig bidt af fighten med en ørred fremfor andre fisk. Det er bare noget andet end at fange de små på et kilo, når man hiver en ordentlig én op - min rekord er 10 kilo. Der er også spændingen ved, om det er en af dem på et kilo eller en på ni, man får hevet op, forklarer Kim Thomsen.

Det er dog ikke på denne tid af året, man skal forvente at få en god dyst med en ørred. Det er simpelthen for varmt.

- Når vandtemperaturen er mellem 8 og 15 grader, så hugger de på alt. Nu er vi på 21, og så spiser de nærmest ikke noget. De skal tirres til at hugge, for de er simpelthen for mætte. Derfor er vores højsæson forår og efterår. De, der kommer her nu, gør det mest for at nyde naturen, lyder det.

Rekorden for Myrup Fiskepark i Kim Thomsens tid lyder da også på plus 50 gæster i påsken 2019 samt efterårsferien 2018. Forpagteren vurderer, at der kommer mellem 15 og 20 gæster i snit på de normale dage, klart flest i weekenden.

Fremtiden er på plads

Derfor handler det lige nu mest om at få gjort de to søer i parken klar til efterårssæsonen. Måske en af de sidste af slagsens for Kim Thomsen i denne omgang.

- Jeg ved ikke, hvor længe jeg bliver ved. Vi vil gerne have et hus og et tredje barn, og så bliver der ikke længere tid. Nu tager vi et par år mere for at spare op, og så ser vi, hvad tiden bringer. Jeg vil gerne bygge det lidt mere op og gøre navnet endnu bedre, forklarer han, inden han slutter:

- Når børnene så en dag bliver store og flytter hjemmefra, så skal jeg helt klart have noget tilsvarende igen, det ved jeg allerede nu. Måske om 20 år - og jeg håber, det bliver her i Myrup igen.