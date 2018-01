Kim Stark vil i 2018 forsøge at få en sundere tilgang til sit liv.

Kim drømmer om en elevplads

Næstved - 02. januar 2018 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Mit største ønske for 2018 er generelt bare at få færdiggjort EUX og finde min drømme-elevplads inden for bogholderi, siger Kim Stark, Næstved.

Han bruger sædvanligvis nytåret til at sidde et par timer og se tilbage på det forgangne år og fundere over, hvad han har opnået i årets løb. Hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt.

I det nye år vil han udfordre sig selv mere, blandt andet i jobbet på en mindre grillbar i Næstved. Derudover tænker han primært på at få en sundere tilgang til sit liv ved at motionere mere, at få det ind i dagligdagen.