Kikset forsøg på løbe fra taxa-regningen

Natten til lørdag stak en kunde i en taxa af uden at betale regningen.

Imidlertid tabte han sin pung, da han løb fra taxaen, så det var ikke voldsomt vanskeligt for politiet at finde frem til ham. Det var en 58-årig mand fra lokalområdet, og han blev sigtet for overtrædelse af straffeloven.