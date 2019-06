Kig op og se verdens hurtigste Dannebrog

Med udsigt til sol hele dagen, så er der fin udsigt til himlen og deroppe kan man søndag aften og sankthans ved at se verdens hurtigste Dannebrog flyve over Sjælland.

Når søndag aftens træningsflyvning med F-16 går i luften er det Dannebrogsmalede fly nemlig med. Det letter og lander fra Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og kan opleves flyve over Næstved cirka klokken 18.55, over Holbæk klokken 19.00 og Nykøbing Sjælland klokken 19.02, inden resten af den cirka 50 minutter lange overflyvning over Danmark slutter med en tur ned lands Jyllands vestkyst.

- Det var en stor succes, da vi i sidste weekend fejrede Valdemarsdag og 800-års dagen for Dannebrog med at tilføje den malede F-16 til vores afvisningsberedskab og flyve en tur over landet. Derfor vil vi give flere danskere mulighed for at se flyet i aktion på Sankt Hans, siger chef for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener.