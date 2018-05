Formanden for Lokalrådet for Herlufmagle og omegn, Jesper Juul Nielsen, opfordrer borgerne til at komme forbi Susåhuset for at se på de nye beholdere. Foto: Kim Larsen

Kig nærmere på din ny skraldespand

Næstved - 18. maj 2018 kl. 15:37 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Susåhuset har man resten af måneden mulighed for at se nærmere på de beholdere, der fra 1. oktober bliver en del af kommunens nye affaldsplan.

I oktober ruller Næstved Kommune sin nye affaldsplan ud i hele kommunen.

Det skriver Sjællandske.

Planen er en del af et EU­ direktiv, der bestemmer, at man i 2024 skal genanvende mindst 50 procent af vores affald.

Derfor giver Lokalrådet for Herlufmagle og omegn nu byens borgere muligheden for at komme og kigge på de beholdere, der udgør en stor del af det nye system.

- Helt kort, og i grove træk, så består de nye system af to affaldsbeholdere som nu. Det nye er, at beholderne er delt i to, og vi derved skal til at sortere vores affald bedre. De to beholdere skal rumme henholdsvis madaffald og restaffald i den ene og papir/småt pap samt glas, hård plast og metal i den anden, siger formand for lokalrådet, Jesper Juul Nielsen.

- De to beholdere vil så blive tømt af nye tokammer skraldebiler, således at affaldet kan fragtes separat til genanvendelse, tilføjer han.

I løbet af juni finder beholderne vejen til Fuglebjerg.

- Vi ser det som en unik mulighed for at give områdets borgere et indblik i noget af det, der sker bag murene i Rådmandshaven. Det er vigtigt for os at være med til at hjælpe borgerne med at få den bedste overgang til det nye, og der ser vi samarbejdet med Center for Plan og Miljø som rigtig positivt, siger Jesper Juul Nielsen.

- Vi har mulighed for at give vores besyv med til, hvad der kan og vil fungere godt i vores område, men som måske er anderledes i andre områder, supplerer han.

Beholderne kan ses i Susåhusets åbningstid indtil udgangen af maj.