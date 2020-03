Shippingvirksomheden Scan-Trans med hovedsæde på Vestre Kaj i Næstved har senest været ejet af tyske Zeamarine og er nu gået konkurs. Her et foto fra 2011, hvor alt stadig gik godt, og Kim Vestergaard-Hansen var administrerende direktør. Foto: Jens Wollesen

Kendt rederi går konkurs

Det er den danske virksomhed, der selv har indgivet konkursbegæring, da man ikke længere modtog honorar for arbejdet fra de tyske ejere.

- Det er ganske forfærdeligt det her. Det er Mønsteds, mit og Lars Juhls livsværk, som her ryger, siger Lars Bonnesen, som i dag er medejer af og direktør i et andet tysk shippingfirma.