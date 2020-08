Kai Knudsen blev kendt over hele landet som radio-dyrlægen i DR. Han blev 97 år. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Kendt radiovært død: En legende er gået bort

Næstved - 05. august 2020 kl. 05:16 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal jeg gøre med min lille puddelhund, der halter og humper og slet ikke vil spise noget?

I en årrække var det dyrlægen fra Skelby, Kai Knudsen, der gav lytterne gode råd om kæledyrenes røgt og pleje fra DR's radiostudie i Vadestedet i Næstved.

Kai Knudsen holdt af dyr. Men han var også kontant og ofte gav det et gisp i lytterne og et smil blandt journalisterne ude bag glasruden, når Kai Knudsen havde hørt på lange lidelseshistorier om folks kæledyr og han stille replicerede:

- Har du overvejet aflivning?

Nu er Kai Knudsen fortid, ligesom programmet »Spørg Dyrlægen« som i flere år hver mandag formiddag samlede op mod en kvart million lyttere foran radioen.

Kendt over hele landet

Tiden som radiodyrlæge - med først Erna Kraul og siden Lise Skovgaard som medværter - gjorde dyrlægen fra Skelby kendt over hele landet. Da han fyldte 90 år kom Sjællandske forbi, og her kunne Kai Knudsen stadig bliver irriteret over, at han ikke måtte sætte lytterne på plads, når han syntes de var urimelige. Især fordi mange mennesker havde en tendens til at menneskeliggøre deres kæledyr.

- Det er jo netop dyr og det er ikke blevet bedre med tiden, lød det fra Kai Knudsen.

Kai Knudsen blev 97 år og han efterlader sig et langt virke i dyrlægefaget, hvor han var aktiv lige til han fyldte 78 år. Han var forfatter til flere bøger om dyr. Og det hændte stadig - indtil for få år siden - at folk ringede til Kai Knudsen for at få gode råd om dyrenes pasning og pleje.

Det lå ellers ikke i kortene, at Kai Knudsen, der var født og opvokset i Aalborg, skulle være dyrlæge og beskæftige sig med landbrugets dyr, for ingen i familien var fra landet. Men i gymnasiet interesserede han sig meget for biologi og fysik, og da karrierevalget stod mellem læge eller dyrlæge, faldt det efter samråd med faderen ud til fordel for sidstnævnte.

En legende Kai Knudsen opførte i 1974 et dyrehospital i Skelby, hvor han havde sit virke i et halvt århundred. Dyrehospitalet blev senere overtaget af sønnen, Jens Kai Knudsen, som også valgte dyrlægegerningen. I dag er den markante røde murstensbygning omdannet til gårdbutik og Jens Kai Knudsen har flyttet sin dyrlægepraksis til Holsted i det nordlige Næstved.

Kai Knudsen - en respekteret legende i både dyrlægefaget og på DR - døde den 31. juli.

Bisættelsen finder sted fra Glumsø Kirke fredag den 7. august klokken 11.

