Provst Vagn Birk Jensen stod i april for indsættelsen af Anna Helleberg Kluge som ny provst for Næstved Provstis vestlige distrikt. Nu går han på pension og efterlader dermed det østlige distrikt åbent.

Kendt provst siger stop

Næstved - 11. juni 2018

Efter 15 år som sognepræst og heraf de seneste 13 år som provst har Vagn Birk Jensen besluttet at gå på pension 1. september.

Han har flere gange gennem årene været i vælten. Blandt andet da han i 2015 blev dømt for at have gemt en femårig dreng på loftet i præstegården i Tyvelse i forbindelse med at kommunen ville fjerne barnet fra hjemmet. Det kostede provsten en betinget dom på 30 dages fængsel og 40 timers samfundstjeneste.

Senest har han i foråret været involveret i sagen om skimmelsvamp og den syge sognepræst Nete Ertner Rasmussen i Everdrup Præstegård.

Vagn Birk Jensen gør det dog klart, at hverken skimmelsvamp eller retssager har fået ham til at gå på pension.

Provstens dåbsattest forkynder, at han er blevet 67 år, og han kunne derfor være blevet ved som præst og provst nogle år endnu, men sygdom i den nærmeste familie er årsag til, at han trækker sig nu.

Vagn Birk Jensen er oprindeligt bankuddannet og tilbragte 25 år i bankverdenen, men skiftede i en moden alder spor og blev præst.

Allerede efter to års ansættelse i Tyvelse Pastorat blev han tillige provst, og siden da har han haft ansvar for sognenes velbefindende.

Næstved Provsti er landets største med 43 kirker og 30 præster, hvorfor provstiet, som har samme omfang som Næstved Kommune, hidtil har haft to provster. Den ene har taget sig af den vestlige del af provstiet, mens Vagn Birk Jensen har haft det østlige område under sig.

Siden Connie Beier i juli 2017 gik på pension som præst og provst, var Vagn Birk Jensen alene om provstiet. I første omgang skulle det have drejet sig om et par måneder, men det endte med at vare potte måneder, inden Anna Helleberg Kluge 1. april blev indsat som ny provst med ansvar for den vestlige del af provstiet.

- Det har været et privilegium at få lov til at prøve kræfter med alt det her som provst, siger Vagn Birk Jensen, som nu kan se frem til rolige dage. I første omgang kan han tyvstarte i august, hvor han afholder esterende ferie og derfor er borte fra jobbet det meste af tiden.

Om Anna Helleberg Kluge skal have en ny provstekollega, er endnu ikke afklaret. Det skal biskoppen for Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, afgøre.

Søndag 19. august klokken 10.30 bliver der afskedsgudstjeneste for Vagn Birk Jensen i Tybjerg Kirke.

Tybjerg Kirke er den ene af de fem kirker, som hører til Tyvelse Pastorat, hvor han sideløbende med provstegerningen har fungeret som sognepræst.

