Se billedserie I slutningen af oktober sidste år blev der skålet i champagne, da Kim og Gitte Rasmussen fik overdraget nøglerne til forretningen på Rugvænget. Men så kom den store coronanedlukning. De fik overdraget nøglerne af ejendommens ejer Yaseen Kader, som havde sin hustru med, mens erhvervsmægler Mads Hess Jensen (t.v.) fra Nordicals var med til at fejre det, da han havde stået for fremvisningerne til potentielle lejere. Arkivfotos: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kendt madsted gået konkurs igen med nye ejere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt madsted gået konkurs igen med nye ejere

Næstved - 07. september 2021 kl. 13:37 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Mandag blev Rugvænget Smørrebrød i Næstved erklæret konkurs - igen.

Ernst og Mette Bach drev Rugvængets Smørrebrød i 15 år, inden det blev erklæret konkurs 1. marts sidste år. Nu er turen så kommet til efterfølgerne Kim og Gitte Rasmussen, som gik konkurs mandag.

Egen beslutning Da Ernst og Mette Bach drev smørrebrødsforretningen som et personligt ejet firma, blev de også erklæret personligt konkurs og mistede deres hus i Everdrup.

Helt så galt går det ikke for Kim og Gitte Rasmussen, da de har drevet forretningen som et selskab. De hæfter kun for den indskudte kapital på 40.000 kroner. Artiklen fortsætter under billedet.

Mandag blev denne seddel i stedet sat op på døren. Privatfoto

- Det er leverandører og Skat, som er de store kreditorer, siger advokat Thomas Colstrup fra lokale Advodan, som er udpeget til kurator i konkursboet. Hvor mange penge, kreditorerne har i klemme, har han endnu ikke noget overblik over.

Det er indehaverne selv, som har begæret selskabet konkurs, da de ikke kunne få økonomien til at hænge sammen.

Alle fritstillet Der var 14 på lønningslisten, da konkursdekretet blev afsagt mandag.

- Det var en blanding af fuldtidsansatte og unge, som kom og hjalp et par timer efter skoletid. Alle blev fritstillet i går (mandag, red), siger Thomas Colstrup, som orienterede medarbejderne om situationen på et møde i virksomheden mandag.

Der er allerede blevet ryddet op i weekenden, hvor al fordærvelig mad blev smidt ud.

- Det har været hårdt at starte 1. december, lige inden landet lukkede ned, siger Thomas Colstrup.

Sygdom Efter forretningen havde holdt sommerferielukket, blev der i august skåret ned på åbningstiderne og dagens ret blev droppet.

Dengang skrev indehaverne på forretningens Facebookside, at de ikke tjente nok på dagens ret og i stedet udvide a la carte kortet. Allerede dengang blev nogle medarbejdere fyret.

Men det var altså ikke nok.

I fredags kom der er seddel op på døren ind til forretningen med besked om, at her ville være lukket indtil videre på grund af sygdom. På Facebook blev det beskrevet som omfattende sygdom.

Men det var altså ikke medarbejderne men økonomien, som havde det skidt. I alt har konkursen kostet 25 medarbejdere deres job.





Artiklen fortsætter under billedet.

I fredags blev denne seddel sat op på døren til Rugvængets Smørrebrød som forklaring på, hvorfor forretningen holdt lukket. Privatfoto

Op ad bakke - De har lagt rigtig mange timer i det her og er rigtig triste over, at det skulle ende sådan, siger Thomas Colstrup.

En meget væsentlig årsag har været, at de åbnede lige før hele landet lukkede ned midt i december og derfor allerede fra årsskiftet mistede alle frokostordninger, selskaber og eksterne leveringer, som ellers udgjorde en meget stor del af omsætningen.

Mange kontorer og virksomheder blev jo sendt hjem, der kom forsamlingsforbud og ingen kunne holde fester og selskaber. Så fra den ene dag til anden dalede omsætningen med et drøn, forklarer indehaverne på forretningens hjemmeside.

De skriver, at de i længere tid har kæmpet for overlevelse og ud over økonomien også har måtte slås med Coronarestriktionerne og manglende råvarer.

Om tidspunktet lige nu hænger sammen med, at der 1. september skulle betales moms, melder historien pt. ikke noget om.

For sent Først nu er der ved at komme en lille smule gang i hjulene igen, men det er desværre for sent at indhente det tabte, skriver de.

Udgifterne er større end indtægterne, så derfor har de valgt at lukke og slukke.

Indehaverne har erfaring fra andre forretninger i branchen, da Gitte Rasmussen er ud af en fiskerslægt fra Karrebæksminde, tidligere har haft Karrebæksminde Seafood og har været forpagter af caféerne i et par golfklubber.

Kim Rasmussen er fra en familie, hvor mange er i fødevarebranchen, og blandt meget andet er han uddannet bager og konditor.

Men coronaen har været for stor en mundfuld for den nystartede forretning, selv om de havde energi, gå på mod og gode idéer.

Alle bestillinger er selvfølgelig aflyst.

- Nu skal vi se, om vi kan få solgt de køkkenmaskiner, som tilhørere selskabet, siger kurator Thomas Colstrup.

Der var lige kommet blus på komfuret igen, da alle mulige aftaler om levering af mad blev opsagt, da mange pludselig skulle til at arbejde hjemmefra.