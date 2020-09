Kendt forlystelsespark kæmper med underskud: Sådan skal minus vendes til plus

Værdien af BonBon-Land som varemærke er nu sat til nul kroner. Foto: Kasper Frank

Næstved - 08. september 2020 kl. 19:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis forlystelsesparken BonBon-Land skal vende minus til plus, så kræver det nyheder i parken. Det er dog ikke helt nemt at forudse, hvordan de næste par år kommer til at se ud, men uden nye investeringer i parken får man næppe vendt underskud til overskud.

Af regnskabet for 2019 fremgår det, at ledelsen her i 2020 forventer en markant lavere omsætning på grund af færre solgte årskort og i det hele taget færre gæster på grund af coronaen. Men at det ikke er muligt at beregne, hvor stor negativ effekt coroanen vil få på regnskabet for 2020, skriver ledelsen.

- Det er jo logisk, at det koster, at vi udskød åbningen i to måneder, siger BonBon-Lands direktør Lars Fahlmann.

Ikke omfattet af hjælpepakke BonBon-Land ligger pt i index 60-65 hvad angår besøgstallet i forhold til sidste år.

- Det har været en god sommer, men hjælpepakkerne har givet en skævvridning af markedet, siger Lars Fahlmann om en sommer, hvor nogle attraktioner fik tilskud til at holde åbent til halv pris, mens andre - blandt andet BonBon-Land - ikke var omfattet af den hjælpepakke.

- Hvis næste sommer også bliver en sommer, hvor danskerne bliver hjemme, så håber jeg virkelig, at den ikke bliver præget af hjælpepakker, siger Lars Fahlmann.

- Lad dog folk selv bestemme, hvor de vil tage hen uden at påvirke dem ved at sænke priser nogle steder og ikke andre, siger han.

- Det her har været en helt speciel sæson. Vi må få det bedste ud af resten af sæsonen, tilføjer han.

Hvad med 2021? Hvordan regnskabet kommer til at se ud er det derfor for tidligt at sige noget om, men selvfølgelig kan det ikke blive fantastisk.

- Vi regner da med, at vi næste år kan åbne til tiden, men hvordan sæsonen ellers kommer til at se ud, det aner jeg ikke, siger Lars Fahlmann.

Coronaen er stadig jokeren. Hvordan ser situationen ud til den tid?

- Og hvornår kommer folk så tilbage i forlystelsesparken, spørger Lars Fahlmann.

Kæmper for investeringer En ting er dog sikkert: Underskuddet for 2019 bliver ikke overgået lige med det samme. Af regnskabet fremgår det i øvrigt, at ledelsen forventer overskud i løbet af de følgende år uden at dette er nærmere specificeret. Men det sker næppe bare af sig selv.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der skal investeringer til, hvis vi skal væk fra de røde tal på bundlinjen. Det er noget, jeg kæmper for kommer til at ske, siger Lars Fahlmann.

Lars Fahlmanns forgænger, den nu afdøde Mattis Wilmms, talte om, at der var noget i pipelinen.

- Der var noget i pipelinen til 2020, men så kom coronaen, siger Lars Fahlmann, der også går og pusler med nogle projekter.

Men tingene skal blåstemples hos de spanske ejere, før der kan trykkes på knappen og tingene sættes i gang.

