Kendt donut-kæde flytter til byen

Så meget, at kæden i løbet af sommeren 2021 kommer op på tolv forretninger med placeringer i Næstved, Valby, Horsens, Esbjerg, Aarhus, Aalborg, Odense, Randers og København. Ambitionen er at få 30 butikker i hele landet.

Alle forretningerne et indrettet i Bronuts farver, gul og pink. Forretningen i Jernbanegade skal også gennem en ombygning, hvor væggene skal beklædes med gule fliser, inden Bronuts efter planen åbner midt i juni, fortæller Birgitte Hother Rønn, der styrer kædens udvidelser. En del af konceptet er, at kunderne skal stå og se på mens kagerne pyntes i køkkenet.

- Selve donutsene produceres et ikke i forretningen, men er lavet efter en opskrift som de to ejere selv har udviklet. Kagerne vil blive pyntet i butikken i Næstved, siger Birgitte Hother Rønn.

Lokalt ansatte

Før Bronuts åbner i Næstved skal der ansættes lokalt personale. Birgitte Hother Rønn regner med, at der bliver brug for 10 til 15 medarbejdere. Primært unge under 18 eller unge over 18, som tager sig et sabbatår og gerne vil prøve kræfter med at pynte og sælge donuts.