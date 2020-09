Se billedserie Den kendte bager på Enø føler sig tvunget til at lukke. Foto: Anette Gundlach

Kendt bager lukker

Næstved - 07. september 2020 kl. 07:38 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var godt gang i trafikken til og fra ferieparadiset Enø søndag.

Mandag lukkede Græshoppebroen, der forbinder ferieøen med Sjælland, mens den ikoniske bro renoveres. Mange benyttede den sidste dag med fast forbindelse til at se Karrebæksminde, som de senere par måneder fuldstændig har ændret karakter. Andre valgte at lukke deres sommerhus ned for sæsonen og kørte tilbage med trailerne fulde af havemøbler.

Den store parkeringsplads tæt på Enø Strand ligner slet ikke sig selv. Containere til de fastboendes affald, hjemmeplejens røde biler og politibil står opmarcheret, så der kan iles til med hjælp, hvis det bliver nødvendigt i nedlukningsperioden.

Bageren lukker Bagermester Klaus Nielsen tager konsekvensen af brolukningen og lukker sit bageri helt, mens renoveringsarbejdet står på. Enø Fisk og sportsbutikken Ny Form holder stadig åbent. I modsætning til de andre butikker på Enø, har Klaus Nielsens varer på hylderne en holdbarhed, der strækker sig til en enkelt dag.

Klaus Nielsen afviser, at han lukker i protest. Klaus Nielsen sender 29 fuld- og deltidsansatte hjem indtil broen ventes at genåbne.

Ingen eller kun få kunder Forklaringen er, at det er helt umuligt for ham at forudse, om der kommer mange kunder, få eller slet ingen, når man ikke kan køre over Græshoppebroen.

På en god dag - uden brolukning - kan der være 2.500 kunder i bageriet. På en stille dag helt ned til 80-90, der vil købe flødeskumskager til eftermiddagskaffen.

Vil gerne betale For otte år siden blev broen renoveret i fire måneder. Det var muligt for biler at passere broen, men bagerens omsætning faldt alligevel med 50 procent.

Klaus Nielsen har forsøgt at appelere til, at Næstved Kommune, der ejer broen, udskød renoveringsarbejdet en måned. Han og ejeren af Enø Camping tilbød endda at betale de 250.000 kroner, som det ville koste ekstra at vente en måned. Men ingen bed på.

- Vi har prøvet det før og kender konsekvenserne. Vi er bare blevet kørt over, siger Klaus Nielsen.

En måned uden arbejde Den driftige bagermester ved ikke, hvad han skal få den næste måneds tid til at gå med. Han kan ikke rejse til udlandet med sin familie på grund af corona-restriktioner verden over. Måske læser han et par bøger.

Fodgængere og cyklister kan snildt passere broen. Bilister og lastvogne må vente til 5. oktober.

