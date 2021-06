Se billedserie I april var der første fysiske møde i det tredje ledernetværk Din Inspiration Women, som Kennet Mayland driver sammen med Bitten Jørgensen (billedet). På dette tidspunkt var det stadig ikke muligt at mødes så mange indendørs, så seancen blev optaget og transmitteret til deltagerne, der sad rundt omkring i centeret på Enø og siden mødtes udendørs. Foto: Helle Hansen

KenMay udvider igen med ledernetværk

Næstved - 14. juni 2021

Af Helle Hansen

Efter i en del år kun at have drevet ledernetværk på Enø ved Næstved, er det den senere tid gået stærkt med udvidelserne. Nu er der første arrangement i et nyt netværk på Lolland-Falster.

Kennet Mayland startede som selvstændig men konsulentfirmaet KenMay i 2014 og begyndte hurtigt med foredrag for ledere fra lokale små og mellemstore virksomheder i netværket »Din Inspiration«. I efteråret 2020 var der første fysiske møde i en pendant i Køge, i april mødtes medlemmerne af Din Inspiration Women for første gang i det virkelige liv, og i dag lyder så startskuddet til Din Inspiration Lolland/Falster.

Ro på - Der er ikke flere udvidelser på bedding foreløbig. Nu koncentrerer vi os om at levere kvalitet de steder, vi nu er repræsenteret, understreger Kennet Mayland.

Din Inspiration i Næstved har ikke plads til flere medlemmer, hvilket var baggrunden for, at Kennet Mayland sidste efterår startede et tilsvarende ledernetværk i Køge. Det blev til i samarbejde med Addere Revision, hvorfra en af partnerne de seneste fire år havde været medlem af ledernetværket i Næstved, og Vækstfonden.

Næsten samtidig blev der også sat gang i Din Inspiration Women i samarbejde med Bitten Jørgensen. På grund af coronasituationen kom det netværk dog først for alvor i gang her i foråret. Artiklen fortsætter under billedet.

Kennet Mayland starter 15. juni sit fjerde ledernetværk for små og mellemstore virksomheder, denne gang på Lolland-Falster. Privatfoto

Det nye netværk Og nu følger så Din Inspiration Lolland/Falster.

- Her var det Aage Mogensens revisionsfirma, som tog kontakt til os, og efter at have drøftet muligheden med Vækstfonden, så startede vi netværket for seks uger siden og har nu det første arrangement, siger Kennet Mayland.

Lige som tilfældet er i Køge, bliver programmet her også planlagt ud fra de seneste års programmer i Næstved. Første foredragsholder på Engelstofte Gods i Maribo er således lakridskongen Johan Bülow og efter sommerferien venter foredrag med Lars Løkke Rasmussen. Her er til en start 31 medlemmer.

Netværket for Lolland-Falster er bygget op på samme måde som Women med fire årlige foredrag og fire årlige møder i netværksgrupper af 10-12 deltagere, hvor man kan drøfte temaer fra det seneste foredrag eller hvad gruppen findere relevant. Grupperne inddeles, så deltagerne har en fællesnævner og vil få noget ud af samtalerne.

Digital platform Erfaringerne fra det digitale liv under coronaen har givet stof til eftertanke, så KenMay investerer nu kraftigt i digitale platforme.

- Det er lidt todelt. Vi er flokdyr, og mange har det bedst med at mødes i fysiske rammer, hvor man kan interagere, men der er også en del, som bedre kan fordybe sig, når de sidder i fred foran skærmen, siger Kennet Mayland, der derfor nu arbejder på en blandingsmodel, så begge dele bliver en mulighed ved fremtidige foredrag.

- Det vil også give mulighed for af og til at have foredragsholdere, som rent fysisk sidder et sted i udlandet, siger han.

Og så er der også gevinsten ved at have optaget foredragene.

- Så han vi senere bruge fragmenter fra foredragene til at tage videre om, nævner Kennet Mayland.

Strategien Ved siden af fodboldspillet for Næstveds divisionshold tog Kennet Mayland en cand.merc. i strategi.

- Men det med strategi har jeg faktisk aldrig rigtig selv eksekveret, konstaterer han.

- Jeg har mere grebet de muligheder, der er opstået, når jeg har været i dialog med mennesker, siger han, der dog godt er klar over, at de mange netværk nu kræver en mere skarp plan for fremtiden.

- Vi er i proces, siger han.

Næste år er der planer om at lave et stort fælles set up på tværs af alle fire netværk, så deltagerne også kan lære af, hvad man gør de andre steder.

Der er nu 45 medlemmer af netværket i Køge, 30 i Women og dermed over 250 medlemmer i alt i de fire netværk.